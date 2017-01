DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.18 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.265,00 0% +1,29% Euro-Stoxx-50 3.307,36 -0,05% +0,51% Stoxx-50 3.036,13 -0,02% +0,85% DAX 11.583,58 +0,17% +0,89% FTSE 7.268,11 +0,42% +1,75% CAC 4.889,60 +0,04% +0,56% Nikkei-225 19.301,44 -0,79% +0,98% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,25 +5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,07 51,96 +0,2% 0,11 -3,1% Brent/ICE 55,03 54,94 +0,2% 0,00 -3,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.184,84 1.181,15 +0,3% +3,69 +2,9% Silber (Spot) 16,63 16,56 +0,4% +0,07 +4,4% Platin (Spot) 970,75 977,00 -0,6% -6,25 +7,4% Kupfer-Future 2,57 2,54 +1,3% +0,03 +2,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street dürften die Kurse am Dienstag mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes deuten eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an. Wichtige Konjunkturdaten, die den Markt bewegen könnten, sind nicht angekündigt, und die Bilanzsaison hat noch nicht richtig begonnen. Den nächsten entscheidenden Impuls dürfte nach Meinung von Händlern erst eine Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch liefern. Es ist die erste seit seiner Wahl im November. Unter den Einzelwerten könnten Valeant mit dem Verkauf der Sparte Dendreon an die chinesische Sanpower für 829 Millionen Dollar im Blick stehen. Überdies übernimmt die französische L'Oreal drei Hautpflegemarken von Valeant und zahlt dafür 1,3 Milliarden Dollar.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa notieren am Dienstagmittag kaum verändert. Der unerwartet starke Anstieg der Erzeugerpreise in China im Dezember spielt für die Aktienmärkte insgesamt nur eine untergeordnete Rolle, wird aber als gutes Zeichen für die Konjunkturentwicklung in China gewertet. Der Sektor der europäischen Rohstoffwerte profitiert davon am stärksten und liegt mit einem Plus von 2,5 Prozent an der Spitze. Die überraschend stark gestiegene französische Industrieproduktion setzt keine großen Akzente. Um 2,5 Prozent nach unten geht es für die Aktien der Deutschen Bank. Grund sei die Verschiebung der Bekanntgabe der neuen Strategiepläne, über die das Handelsblatt berichtet. Ebenfalls stärker unter Druck stehen im Bankensektor BBVA, die 2,9 Prozent verlieren, und Unicredit mit einem Minus von 2,2 Prozent. Das Schlusslicht im 0,4 Prozent leichteren europäischen Bankensektor ist aber die Aktie der portugiesischen Banco Comercial Portugues mit minus 8,5 Prozent. Belastend wirkt hier eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,33 Milliarden Euro. Nach Veröffentlichung der Umsatzzahlen für das erste Quartal geben Metro um 0,2 Prozent nach. Den Analysten von Equinet zufolge hat sich das Weihnachtsgeschäft bei Metro schwieriger gestaltet als es Pressemeldungen hätten vermuten lassen. Überraschend gute Quartalszahlen hat dagegen William Morrison gemeldet. Sie stützen den gesamten britischen Einzelhandelssektor. William Morrison steigen 3,7 Prozent, J. Sainsbury um 1,8 Prozent und Tesco um 4,4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.08 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0584 -0,17% 1,0601 1,0564 +0,6% EUR/JPY 122,6970 +0,05% 122,6316 123,05 -2,4% EUR/CHF 1,0730 -0,09% 1,0739 1,0734 +0,2% EUR/GBP 0,8712 +0,21% 0,8723 1,1518 +2,2% USD/JPY 115,93 +0,22% 115,68 116,48 -0,8% GBP/USD 1,2147 -0,04% 1,2152 1,2170 -1,6%

Im Devisenhandel notiert der Euro bei knapp 1,06 Dollar. Nach Einschätzung der Commerzbank sprechen die zuletzt eher positiven Konjunktur- und Inflationsdaten aus dem Euroraum für eine abwartende Haltung der EZB. Das stützt tendenziell den Euro. Das Pfund verharrt derweil auf dem jüngsten Mehrwochentief zu Dollar und Euro, nachdem Premierministerin Theresa May am Montag einem harten Brexit das Wort gesprochen hatte. Auch die türkische Lira zeigt keine Erholung - trotz einer ersten Maßnahme der türkischen Notenbank, die gegen eine weitere Abwertung der eigenen Währung gerichtet ist. Die Lira leidet weiter unter der großen politischen Unsicherheit in der Türkei wie auch zuletzt schwachen Konjunkturdaten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas stärkere Kursverluste in Tokio und Sydney haben am Dienstag das Bild an den ansonsten insgesamt uneinheitlichen Börsen in Ostasien geprägt. Der stärkste Impuls für den Nikkei-Index kam vom Devisenmarkt, wo der Yen zum Dollar aufwertete. Teilnehmer sprachen aber auch von Gewinnmitnahmen und einer Pause der "Trump-Rally". In Sydney sprachen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen, nachdem die Börse dort am Montag nach einer fünftägigen Gewinnserie ein 20-Monatshoch erreicht hatte. Etwas Druck kam von unter den Erwartungen ausgefallenen Einzelhandelsumätzen. Zu den größeren Verlierern gehörten Aktien aus dem Ölsektor. Santos gaben um 1,7 Prozent und Oil Search um 1,3 Prozent nach. Daneben standen Bankenaktien auf der Verliererseite, nachdem sie zuletzt maßgeblich den Anstieg mit angeführt hatten. In China sorgte ein unerwartet starker Anstieg der Erzeugerpreise zwar für Gesprächsstoff, die Aktienkurse bewegten die Daten aber kaum. In Hongkong schossen Intime um 35 Prozent nach oben. Internetgigant Alibaba erwirbt eine Kontrollmehrheit an dem Kaufhausbetreiber. Unter den weiteren Einzelwerten legten Sunny Optical um 4,2 Prozent zu, gestützt von guten Geschäftszahlen des Herstellers optischer Produkte, unter anderem für Smartphones. In Tokio schlossen Takeda unverändert. Takeda kauft das auf Krebsmedikamente spezialisierte US-Unternehmen Ariad Pharmaceuticals für 4,7 Milliarden Dollar. Otsuka Holdings gewannen 8,7 Prozent. Die Pharma-Aktie wird am 24. Juni den Platz von Mitsumi Electric im Nikkei-225-Index einnehmen. Mitsumi Electric, die um 0,8 Prozent zulegten, plant derzeit eine Fusion mit Mineba. Die Ölpreise stabilisierten sich etwas, nachdem sie am Montag unter der Furcht vor einem Überangebot gelitten hatten.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt steigen am Dienstag leicht an. Im Handel wird auf die leicht negativen Vorgaben von der Aktienseite bzw von den asiatischen Kreditmärkten verwiesen. Spreadausweitend wirkt nach Einschätzung von Metzler auch das hohe Emissionsvolumen der Unternehmen seit Jahresbeginn. Die Unternehmen zapften die Kapitalmärkte an, bevor mit der Berichtssaison Ende Januar auch die Blackout-Periode an den Primärmärkten beginne.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SGL konzentriert Carbonfaser-Produktion an zwei Hauptstandorten

Der Graphitspezialist SGL Carbon konzentriert seine Carbonfaser-Produktion an zwei Hauptstandorten: in Moses Lake im US-Bundesstaat Washington und im schottischen Muir of Ord. Damit soll die Effizienz des Produktionsnetzwerks weiter gesteigert werden, wie die SGL Carbon SE mitteilte.

K+S sieht sich auf gutem Weg zu Zielen für Salzsparte

Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S ist nach Aussage seines Vorstandsmitglieds Mark Roberts auf einem guten Weg, das im Januar 2014 genannte Ziel für die Salzsparte zu erreichen. Demnach soll das operative Ergebnis, bei K+S wird dieses EBIT I genannt, bis 2020 auf mehr als 250 Millionen Euro steigen. Dieser Vorgabe liegt den Angaben zufolge ein "Normalwinter" zugrunde. Es handelt sich nach Aussage des Unternehmenssprechers um ein internes Ziel, das um Witterungseinflüsse bereinigt ist.

Vertriebsvorstand von Wacker Neuson geht im Streit

Stühlerücken im Vorstand der Wacker Neuson SE. Vertriebsvorstand Jan Willem Jongert habe das Unternehmen wegen "unterschiedlicher Auffassungen über die konkrete Umsetzung der bestehenden Vertriebsstrategie des Konzerns" verlassen, teilte der Baumaschinenhersteller mit. Manager und Aufsichtsrat hätten sich "im besten gegenseitigen Einvernehmen auf ein vorzeitiges Ausscheiden" verständigt. Sein Nachfolger wird mit Wirkung zum heutigen Dienstag Alexander Greschner, bisher Geschäftsführer der deutschen Produktionsgesellschaft für Baugeräte.

Gigatronik vor Übernahme durch französischen Konkurrenten

Die deutsche Technologie- und Beratungsfirma Gigatronik steht vor der Übernahme durch einen Konkurrenten aus Frankreich. Die Gruppe Akka Technologies teilte mit, exklusiv mit der Firma über einen Kauf zu verhandeln. Damit solle die Expansion nach Deutschland vorangetrieben werden, erklärte Akka.

Chemchina und Syngenta machen EU-Kartellwächtern Zugeständnisse

China National Chemical Corp (Chemchina) und Syngenta AG kämpfen um die Zustimmung zur geplanten Übernahme des Schweizer Unternehmens durch den chinesischen Chemiekonzern. Sie haben den EU-Kartellwächtern am 9. Januar Zugeständnisse angeboten, um deren Bedenken wegen der Marktmacht des fusionierten Unternehmens in einigen Bereichen auszuräumen. Die Aufseher haben nun Zeit bis zum 12. April, um über das Vorhaben zu entscheiden.

L'Oreal kauft für 1,3 Mrd Dollar Gesichtspflegemarken

Der Kosmetikkonzern L'Oreal erweitert seine Produktpalette im Bereich Gesichtspflege. Für 1,3 Milliarden US-Dollar in bar übernimmt das Unternehmen nach eigenen Angaben die Marken CeraVe, AcneFree und Ambi von der kanadischen Valeant. Die drei Marken kommen laut L'Oreal zusammen auf einen Umsatz von rund 168 Millionen Dollar.

Google verhandelt über Verkauf von Satellitengeschäft - Kreise

Die Alphabet-Tochter Google verhandelt offenbar über einen Verkauf ihres Satellitengeschäftes an den Wettbewerber Planet Labs. Das Satellitenbild-Startup Planet Labs bemühe sich zurzeit um eine neue Finanzierungsrunde, um die mögliche Akquisition zu bezahlen, sagten mit den Gesprächen vertraute Personen. Ein Verkauf der Satellitenbildsparte Terra Bella markierte einen raschen Ausstieg für Google. Die Kalifornier hatten das damals als Skybox Imaging firmierende Unternehmen erst 2014 für 500 Millionen US-Dollar übernommen. Vor kurzem hat sich Google allerdings von einigen kühneren Geschäftsfeldern getrennt.

Snapchat macht London zum Sitz für sein internationales Geschäft

Snapchat baut sein Quartier in London kräftig aus: Der Mutterkonzern der Smartphone-App, Snap, kündigte an, dass die britische Hauptstadt Sitz des internationalen Geschäfts wird. In Großbritannien werde Snap damit auch einen Großteil seiner Steuern außerhalb der USA zahlen, kündigte das Unternehmen an.

