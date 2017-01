Das Regierungspräsidium Stuttgart hat der Daimler AG die Genehmigung erteilt, autonome Fahrzeuge der nächsten Generation auf den öffentlichen Straßen Baden-Württembergs zu testen. Das Ziel der Fahrversuche ist laut Hersteller, die neuesten Sensorgenerationen intensiv im realen Verkehr zu erproben. Der Entwicklungsschwerpunkt des neuen Betriebssystems liegt auf dem bequemen Herbeirufen fahrerloser Fahrzeuge per App. Jüngst beteiligte sich der US-Chipriese Intel mit 15 Prozent am Kartendienst "Here", den Daimler zusammen mit BMW und Audi 2015 von Nokia gekauft hatte. Die deutschen Autobauer wollen mit dem Kauf ihre Unabhängigkeit gegenüber den wenigen anderen großen Anbietern wie Google, Apple oder TomTom sicherstellen, da digitale...

