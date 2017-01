Liebe Trader,

Ende letzten Jahres spaltete sich der Energieversorger E.ON in zwei eigenständige Unternehmen auf, dazu zählen jetzt E.ON und Uniper. Letzteres bewirtschaftet nun alle Gas- und Kohlekraftwerke des einstigen Energieriesen und hatte Mitte September sein Börsendebüt. Der Ausgabepreis war mit 10,00 Euro angesetzt, und gleich am ersten Tag konnte das Wertpapier zeitweise um über 10 Prozent zulegen und stieg auf frische Verlaufshochs an. Im weiteren Verlauf gelang es sogar auf 12,92 Euro und nach einer kleineren Konsolidierung zurück auf 11,04 Euro im gestrigen Handel sogar auf 13,45 Euro zuzulegen. Im Dienstagshandel aber buhlen wieder Käufer um die Aktie und könnten vielleicht sogar zu einem Ausbruch über die obere Trendbegrenzung führen, was weiteres Kurspotential freisetzen dürfte und hierdurch ein Long-Investment äußerst interessant macht.

Long-Chance:

Solange die Aktie aber noch unter der maßgebenden Trendbegrenzung tendiert, sind nur geringe Zugewinne zu erwarten - ein Ausbruch über das Niveau von grob 14,00 Euro könnte aber dynamischen Schwung in das Wertpapier bringen und anschließend auf frische Jahreshochs bei rechnerisch 15,00 Euro aufwärts führen. Bei einem direkten Long-Einstieg sollte das Stop-Niveau aber noch knapp unter der Marke von 12,88 Euro angesetzt werden. Darunter müssen Long-Positionen aber überdacht werden, Abgaben auf die 50-Tage Durchschnittslinie bei derzeit 12,33 Euro könnten dann folgen. Da aber noch kein nachhaltiger Ausbruch vorliegt, ist ein Long-Investment noch etwas risikobehaftet. Unterhalb des EMA 50 kann hingegen über eine Short-Position nachgedacht werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 14,00 Euro

Kursziel: 15,00 Euro

Stopp: < 12,88 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,12 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Uniper SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 13,27 Euro; 13:55 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

