Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BDI erwartet Abschwächung des Wachstums im neuen Jahr

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnet für das neue Jahr mit einem leichten Nachlassen der Konjunktur. Für 2017 sagt der Industrieverband einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von rund 1,5 Prozent voraus. Nach der Konsensschätzung dürfte die deutsche Wirtschaft das alte Jahr mit einem Wachstum von 1,9 Prozent abgeschlossen haben. Der neue BDI-Chef Dieter Kempf warnte am Dienstag in Berlin vor der weltweit unübersichtlichen Gesamtlage mit großen politischen Unsicherheiten, wie zum Beispiel den Brexit und den Kurs des designierten US-Präsidenten Donald Trump.

Bauindustrie setzt auf Wachstum von 5 Prozent in 2017

Die deutsche Bauwirtschaft ist zuversichtlich ins neue Jahr gestartet und rechnet für 2017 mit einem Umsatzplus von 5 Prozent auf gut 112 Milliarden Euro. Dies wäre der höchste Wert der letzten 20 Jahre, wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes am Dienstag in Berlin mitteilten.

Frankreichs Industrie überrascht mit Produktionssprung

Die französische Industrie hat im November einen kräftigen Produktionssprung erzielt und damit die Ökonomen überrascht. Wie die nationale Statistikbehörde berichtete, legte die Erzeugung um 2,2 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Für den Oktober wurde der Rückgang der Produktion auf 0,1 Prozent revidiert. Vorläufig war ein Minus von 0,2 Prozent gemeldet worden.

Beim Überraschungsindex liegt Europa vor den USA

Der kommende US-Präsident Donald Trump schreibt sich auf Twitter das 15-Monatshoch beim US-Verbrauchervertrauen auf die Fahnen. Kanzlerin Angela Merkel und der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, haben zu solch einer Selbstbeweihräucherung keinen Anlass - und das nicht nur aus Bescheidenheit. Auf ihrer Seite des großen Teichs gibt es eben wirtschaftlich gesehen weniger Grund zum Jubeln. Doch wenigstens beim "Economic Surprise"-Index hatten die Europäer zuletzt die Nase vorn.

Banken fragen 1,7 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 32,3 nach 34,0 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 49 (Vorwoche: 54) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 1,7 Milliarden Euro weniger Liquidität.

Türkische Notenbank stemmt sich gegen Lira-Absturz

Die türkische Zentralbank hat Maßnahmen gegen den Absturz der Landeswährung ergriffen. Die Währungshüter beschlossen, die Reserveanforderungen für Bankeinlagen von allen Fremdwährungen um 50 Basispunkte zu senken. Die Maßnahme bringt nach Angaben der Notenbank rund 1,5 Milliarden US-Dollar zusätzliche Liquidität in die Finanzmärkte. Zudem seien weitere Schritte möglich, um die Finanzstabilität zu schützen, erklärte die Notenbank.

Gabriel wird Kanzlerkandidat der SPD - Bericht

Parteichef Sigmar Gabriel wird nach einem Bericht der Bild-Zeitung Kanzlerkandidat der SPD. Das Blatt beruft sich dabei auf nicht näher konkretisierte Parteikreise. Die SPD dementierte die Meldung über den Kurznachrichtendienst Twitter als Spekulation. "Es bleibt dabei: Wir entscheiden am 29.1.", erklärte der Parteivorstand.

Altbundespräsident Herzog im Alter von 82 Jahren gestorben

Der frühere Bundespräsident Roman Herzog ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Bundespräsident Joachim Gauck würdigte seinen Vorgänger am Dienstag in einer Mitteilung als "markante Persönlichkeit, die das Selbstverständnis Deutschlands und das Miteinander in unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet hat". Herzog war von 1994 bis 1999 der siebte Bundespräsident.

In Berlin sollen Großveranstaltungen videoüberwacht werden

In Berlin soll bei bestimmten Anlässen im öffentlichen Raum eine Videoüberwachung eingerichtet werden, wenn die Polizei eine Gefährdung vermutet. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nannte nach Beratungen des rot-rot-grünen Senats im RBB-Inforadio am Dienstag "Veranstaltungen, Plätze, Gebäude, den Kirchentag, das Turnfest" als Orte einer Überwachung.

Konservative gehen im Kampf um Präsidentschaft im EU-Parlament in Offensive

Die Konservativen im Europaparlament sind im Kampf um die Präsidentschaft in die Offensive gegangen. Der Vorsitzende der EVP-Fraktion, Manfred Weber (CSU), veröffentlichte am Dienstag eine schriftliche Vereinbarung vom Juni 2014 mit Sozialdemokraten und Liberalen, welche der EVP den Parlamentsvorsitz in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode bis 2019 zusagt. Es gehe um "ein Klarstellen der Fakten".

Prokurdische Opposition will Verfassungsdebatte boykottieren

Die prokurdische Opposition in der Türkei will die Abstimmung über die umstrittene Verfassungsreform zur Einführung eines Präsidialsystems boykottieren. "Wir werden von unserem Stimmrecht keinen Gebrauch machen für dieses illegitime Paket in einer Situation, da unsere Abgeordneten ungerechterweise festgenommen und daran gehindert werden, ihre Pflichten zu erfüllen", schrieb die Sprecherin der Demokratischen Partei der Völker (HDP), Ayhan Bilgen, am Dienstag auf Twitter.

Autokonzerne fordern von Trump nach Kritik verlässliche Politik

Nach der teils herben Dauerkritik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump an der Autobranche für ihre Produktion im Ausland gehen die Hersteller in die Offensive. Zum Auftakt der Automobilmesse in Detroit widersprechen sie Trump und fordern eindringlich handelspolitische Strategien, auf die sich die Branche verlassen könne.

US-Geheimdienstbericht gibt düstere Prognose für Weltpolitik ab

Wenige Tage vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump gibt ein neuer Geheimdienstbericht eine düstere Prognose für die politische Weltlage ab. "Die nächsten fünf Jahre werden wachsende Spannungen innerhalb und zwischen Staaten sehen", heißt es in dem am Montag vom Nationalen Geheimdienstrat der USA veröffentlichten Bericht. Westliche Demokratien würden es schwerer haben, ihre Werte zu verteidigen. Den USA stehe ein Verlust an Einfluss bevor.

Chinas Präsident Xi reist erstmals zu Wirtschaftsforum nach Davos

Erstmals will ein chinesischer Präsident das Weltwirtschaftsforum in Davos besuchen. Staatschef Xi Jinping werde bei dem für den 17. Januar geplanten Besuch von chinesischen Unternehmern begleitet, teilte das Außenministerium am Dienstag in Peking mit. Zu der Delegation zählen die Chef des Internethändlers Alibaba, der Online-Suchmaschine Baidu und des Mischkonzerns Wanda.

Brasilien Einzelhandelsumsatz Nov +2,0% gg Vm; -3,5% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.