Durch die Ausgabe von Dollar-Anleihen nutzt der Bonner Konzern die günstigen Finanzierungsbedingungen in den USA. Der Aktienkurs gerät unterdessen aufgrund eines Analystenurteils von Goldman Sachs unter Druck.

Die Deutsche Telekom hat sich eine milliardenschwere Geldspritze am Kapitalmarkt besorgt. Der Konzern begab Dollar-Anleihen im Volumen von 3,5 Milliarden Dollar mit Laufzeiten von drei, fünf und zehn Jahren, um von den aktuell günstigen Finanzierungsbedingungen in Dollar zu profitieren. Das frische Geld fließt in das Unternehmen sowie in die Finanzierung alter Schulden, wie die Telekom ...

