Frankfurt - Auch in Zeiten schwächeren Wachstums bietet die Unternehmenswelt attraktive Beteiligungsmöglichkeiten. Gerade in den Aktienmärkten der Schwellenländer finden sich viele Anlagethemen, die auch ohne globalen Anschub gute Gewinne versprechen, so Geoffrey Wong. Der Head Global Emerging Markets und Asia Pacific Equities bei UBS Asset Management präsentiert Investmentchancen aus den fünf Bereichen Konsum, Gesundheit, IT, Finanzen und Rohstoffe. Die Ideen reichen von starken Marken über Biotechs aus China und Südkorea hin zu Internetdienstleistern und russischen Ölkonzernen.

