Der DAX ist kein Dow Jones, könnte man sagen…. Aber die ersten vier Monate des Jahres werden spannend, sagt Robert Halver von der Baader Bank... In den ersten vier Monaten des Jahres zieht Donald Trump ins Weiße Haus ein, startet die Berichtssaison, stehen die ersten Wahlen in Europa an und schicken sich die Briten an, die Verhandlungen über ihren Austritt aus der EU zu starten. Danach dürfte es weniger volatil werden, sagte Robert Halver im Gespräch mit Antje Erhard. Für den DAX keine Aussichten auf neue All Time Highs. Was nun, Anleger?