Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag gegenüber Dollar und Franken zwischenzeitliche leichte Gewinne wieder abgegeben. Am Mittag liegt die Gemeinschaftswährung bei 1,0582 US-Dollar und damit nur noch geringfügig über dem Niveau in der Nacht.

Ähnlich sieht das Bild beim EUR/CHF-Währungspaar aus, das aktuell auf 1,0730 liegt und damit in etwa in der Mitte zwischen dem bisherigen Tageshoch und -tief. Der US-Dollar bewegt sich gegenüber dem Franken bei einem Stand von 1,0140 CHF dagegen kaum.

Starke Impulse gibt es für den Euro an diesem Tag nicht. Die französische Industrie hat im November einen überraschend starken Monat verzeichnet, der Gemeinschaftswährung konnte dies aber keinen nennenswerten ...

