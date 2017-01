NEW YORK (IT-Times) - Der Online-Wohnungs- und Appartement-Vermittler Airbnb beteiligt sich an der in New York ansässigen Restaurant-Reservierungs App Resy und will sie in den eigenen Service einbinden. Die App Resy startete im Jahr 2014 mit einer Initial-Finanzierung von rund zwei Mio. US-Dollar. Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...