Frankfurt - Laut einer Umfrage des Magazins Cotton Grower unter US-Baumwollanbauern ist in der Saison 2017/18 mit einer US-Baumwollfläche von 10,887 Mio. Morgen zu rechnen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Dies seien etwas mehr als die 10,5 Mio. Morgen, die das US-Landwirtschaftsministerium USDA in seinen Langfristausblick Anfang Dezember eingestellt habe. Für die letzte Ernte seien in den USA 10,15 Mio. Morgen mit Baumwolle bestellt worden. Auch das Research-Haus Cotton Inc. rechne mit einer Ausweitung der Baumwollfläche, besonders im Südwesten des Landes, und nenne als Grund die gute Preisentwicklung. Baumwolle habe im vergangenen Jahr um 13% zugelegt. Der Preis des um Anbaufläche konkurrierenden Mais habe das turbulente Jahr 2016 dagegen mit einem marginalen Minus geschlossen.

