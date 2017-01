Frankfurt - Gold verteuert sich heute Morgen zeitweise auf ein 5-Wochenhoch von knapp 1.190 USD je Feinunze und erhält dabei vom schwächeren US-Dollar Unterstützung, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Auch nehme das Kaufinteresse in China im Vorfeld des Neujahrsfestes Ende des Monats anscheinend zu. Ansonsten würden eher preisbelastende Nachrichten vorherrschen. So hätten die Gold-ETFs gestern wieder Abflüsse von 5,4 Tonnen (die Bestände im SPDR Gold Trust wurden sogar um 8,6 Tonnen abgebaut) verzeichnet und damit die Zuflüsse der beiden Handelstage zuvor wieder zunichte gemacht. Die chinesische Zentralbank (PBoC) habe eigenen Angaben zufolge im Dezember ihre Goldreserven nicht weiter aufgestockt. Dies sei bereits der zweite Monat in Folge und der dritte im letzten Jahr gewesen, in dem die PBoC kein Gold gekauft habe. Die PBoC habe mit ihren Währungsreserven vielmehr die heimische Währung gestützt. Im gesamten letzten Jahr seien die chinesischen Goldreserven um rund 80 Tonnen aufgestockt worden. Mit über 1.840 Tonnen nehme China den sechsten Rang unter den öffentlichen Goldhaltern ein.

