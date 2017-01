Frankfurt - Die Ölpreise sind gestern um fast 4% gefallen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets. Dies habe dem stärksten Tagesverlust seit der OPEC-Sitzung Ende November entsprochen. Brent habe in der Nacht zwischenzeitlich weniger als 55 USD je Barrel gekostet, WTI weniger als 52 USD je Barrel. Am Morgen würden sich die Preise leicht erholen.

