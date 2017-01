STUTTGART (dpa-AFX) - Ein Jahr nach der Gründung der W&W Digital investiert der Finanzkonzern Wüstenrot und Württembergische (W&W) in das erste Finanz-Start-up. Die Gruppe habe 75 Prozent an der treefin AG übernommen, wie W&W am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Treefin hat einen digitalen Finanzassistenten entwickelt. Zum Kaufpreis machte der Konzern keine Angaben. Er dürfte aber im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich liegen.

Wie andere Finanzkonzerne auch bemüht sich W&W, seine bestehenden Dienstleistungen mit Hilfe von Digitalisierung zu modernisieren. Der Druck kommt von großen Digitalmarken wie Google oder sogenannten Fintechs - Start-ups im Finanzbereich. Zusammen mit der Firma Etventure gründete W&W das Joint Venture W&W Digital, um digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Daraus entstanden sind Apps, mit deren Hilfe Kunden des Finanzkonzerns den Wert von Immobilien schätzen, ihre Altersvorsorge planen oder Handwerker suchen können./ang/DP/stb

ISIN DE0008051004 US02079K1079

AXC0143 2017-01-10/14:57