Hamburg (pts030/10.01.2017/14:30) - Energiekosten zu sparen und weniger Energie dabei zu verbrauchen, bedarf einer genauen Planung. Dabei müssen als Paradebeispiel energieeffiziente Haushaltsgeräte geplant und angeschafft werden. Doch diese sind in der Regel teurer als herkömmliche, energiefressende Geräte. Nicht so beim modernen Energiedienstleister Care-Energy, denn das Hamburger Unternehmen zeigt der Branche, wo es langgeht. Für deren Energiedienstleistungskunden des EDL-Tarifes Komfort bietet das Unternehmen eine heiße Prämie für energieeffiziente Geräte. Als Angebot des Monats zum Beispiel eine MIELE-Waschmaschine mit der Energieeffizienzklasse A+++, im Handel gesehen für 999 Euro, bietet das Unternehmen via Onlineshop für 929,00 Euro an. Damit nicht genug: Beim Kauf erhält man 929 kWh Strom zum Preis von 0,00 Euro, denn das Unternehmen übernimmt die Energiekosten dafür, egal bei welchem Energieversorger der Kunde versorgt wird. Neben dem Knaller des Monats warten jedoch auch steckerfertige Solarmodule im Onlineshop. Der Preis 575,00 Euro pro 250 Watt und als EDL-Komfort-Kunde erhält man auch hier die Kostenübernahme für 575 kWh Strom, oder aber topmoderne Infrarotheizungen und alle diese Produkte werden in Österreich und Deutschland hergestellt. Energiekosten zu sparen und zugleich den eigenen Energieverbrauch zu senken oder durch Vor-Ort-Produktion mittels eines Photovoltaikmoduls die Energieeffizienz zu heben, kann total einfach sein - es muss nur genutzt werden. Den Onlineshop finden Sie auf: http://shop.care-energy.de (Ende) Aussender: Care-Energy Management GmbH Ansprechpartner: Dkfm Marc März Tel.: +49 40 414 314 858 0 E-Mail: marc.maerz@care-energy.de Website: www.care-energy.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170110030

