Lieber Leser,

der Goldpreis konnte sich in den vergangenen drei Wochen deutlich erholen. Nach dem starken Absturz gingen auch Minenwerte in den Korrekturmodus über. Dabei bildete die Barrick Gold Aktie eine bullische Flagge aus, die in der Markttechnik als Fortsetzungsformation gilt. Demnach würde sich der längerfristige Aufwärtstrend fortsetzen, sofern der Kurs der Aktie, die Flagge nach oben verlässt.

Ist der Ausbruch erfolgreich gewesen?

Die obere Begrenzung der bullischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...