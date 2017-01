Davos / Peking - Erstmals in der Geschichte des Weltwirtschaftsforums in Davos wird dort in diesem Jahr der chinesische Präsident erwartet. Xi Jinping werde am Sonntag zu einem Staatsbesuch in der Schweiz eintreffen und später auch an dem Treffen in Davos teilnehmen, sagte ein Sprecher des Aussenministeriums am Dienstag in Peking.

Vorgesehen sind demnach zudem Besuche bei den Vereinten Nationen in Genf, ...

