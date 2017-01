Hamburg (ots) -



Die JETTE GmbH und die Katag AG verlängern ihre Zusammenarbeit im Bereich der Womenswear langfristig. Das Lizenzverhältnis besteht bereits seit August 2012. Die JETTE Kollektion wurde dem Handel im Januar 2013 dem Handel vorgestellt und erfolgreich im Juli 2013 am Markt eingeführt.



Das Geschäftsjahr 2016 konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum prozentual im zweistelligen Bereich gesteigert werden.



Die JETTE Womenswear verbindet modernes trendorientiertes Design mit hoher Wertigkeit und Funktionalität: lässige urbane Designs stehen im Kontrast zu femininen Einflüssen, immer clean und casual. Die Kollektion im Premium Einstiegssegment bietet Strick, Shirts, Blusen, Kleidern, Röcken, Jeans sowie Lederjacken und wird in Deutschland und Österreich vertrieben.



Die Kollektion ist an 220 Verkaufspunkten im stationären Einzelhandel vertreten.



