Bad Marienberg - Eine gesetzliche Krankenversicherungspflicht auch für Beamte würde laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung die öffentlichen Haushalte in Milliardenhöhe entlasten, so Karl Lauterbach, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, in einer aktuellen Pressemitteilung.

