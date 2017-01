Bad Marienberg - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) geht mit der Forderung nach einer deutlichen Aufwertung aller Tätigkeiten in die Verhandlungen zum Konzerntariftarifvertrag für die Sana-Kliniken, die am heutigen Dienstag (10. Januar 2017) in Berlin beginnen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von ver.di: Betroffen sind etwa 10.000 Beschäftigte in den 20 Kliniken der Sana Kliniken AG, die unter den Geltungsbereich des Konzerntarifvertrages fallen.

