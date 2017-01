Valeant Pharmaceuticals International Inc. war ein Star, jahrelang kannte ihr Aktienkurs nur einen Weg: nach oben. Und wie einst Ikarus kam man in völliger Selbstüberschätzung der Sonne zu nahe, so dass die aus Wachs gefertigten Flügel zu schmelzen begannen, was zum unweigerlichen Absturz führte. So viel zur Vergangenheit; für die Zukunft stellt sich die Frage, ob Valeant im Staub verenden wird, oder ob es den Kanadiern gelingen kann, wie einst Phönix aus der Asche wiederaufzuerstehen.Der einstige Börsenliebling Bill Ackman hatte Valeant zur größten Position in seinem Hedgefonds ...

