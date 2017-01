Der US Dollar stieg auf fast 3,78 gegen die türkische Lira am frühen Dienstag, als die Währung auf ein neues Rekordtief sank. Der USDTRY Wechselkurs wuchs um 1,8 Prozent im Vergleich zum Montag (3,7250). Dieser Wechselkurs hat in diesem Jahr allein einen zuwachs von 6 Prozent. Nachdem der heutige Höhepunkt erreicht wurde, hat sich der Kurs leicht auf 3,7580 korrigiert.. Die türkische Lira ist die ...

