Die Baubranche erholt sich langsam, aber stetig. Die Verbände zeigen sich vorsichtig zuversichtlich. Die Unternehmen haben gute Gründe für die positive Stimmung - wären da nicht einige Sorgenkinder.

Wenn seine Zeit gekommen ist, dann verbrennt der Phönix, um aus seiner Asche wiedergeboren zu werden. Zumindest will es die griechische Mythologie so. Ein wenig erinnert die Baubranche in Deutschland derzeit an den Sagenvogel. Zwar ist nicht tot und war es nie. Aber die Industrie hat gelitten und ist geschrumpft, und das massiv.

Seit 2005 ist der Abwärtstrend gestoppt - und die Branche verzeichnet wieder Zuwachs, wenn auch nur leicht. 2016 konnten die deutschen Bauunternehmen erneut zulegen, und die Prognosen sehen für das laufende Jahr sehen nicht schlecht aus: Man gehe mit großer Zuversicht in das neue Jahr, sagten die Präsidenten der Branchenverbände HDB und ZDB, Peter Hübner und Hans-Hartwig Loewenstein, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin. Und Zuversicht ist für die Branche schon viel. "Wir rechnen 2017 mit einem Umsatzplus von fünf Prozent."

Dass sich die Baubranche erholt, hat konkrete Gründe. Erstens: Der Wohnungsmarkt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...