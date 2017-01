Die Commerzbank hat K+S nach einem Pressebericht über die mittelfristigen Ziele der Streusalz-Sparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die vergangenen zwei milden Winter in Europa und Nordamerika seien in seinen mittelfristigen Prognosen für den Salz- und Düngemittelhersteller bereits berücksichtigt, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Dienstag. Zudem brauche es nur einen harten Winter mit hohem Streusalzverbrauch, um den Markt wieder ins Lot zu bringen./edh/gl

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0077 2017-01-10/15:55

ISIN: DE000KSAG888