Aus Unsicherheit über die wirtschaftliche und politische Zukunft der Türkei haben die Anleger in Istanbul am Dienstag erneut die Lira aus ihren Depots geworfen. Dollar und Euro verteuerten sich je um gut zwei Prozent auf 3,7860 und 4,0105 Lira und markierten damit den vierten Tag in Folge Rekordhochs.

