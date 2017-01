Cloud- oder Streaming-Dienste sind große Strom-Verbraucher. Deshalb schaut sich die Greenpeace regelmäßig an, ob die Dienste mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Es gibt einige schwarze Schafe.

Greenpeace hat den US-Technologieriesen Apple, Facebook und Google gute Noten beim Einsatz erneuerbarer Energien bescheinigt. Mit 83 Prozent genutztem Strom aus regenerativen Quellen belege Apple dabei das dritte Jahr in Folge den Spitzenplatz in der Rangliste, teilte die Umweltschutz-Organisation am Dienstag mit. Amazon setze dagegen mit seinen Webservices AWS immer noch in weiten teilen auf Kohle- und Atomstrom, heißt es im Greenpeace-Report "Grüner Klicken". Und das hat auch Auswirkungen auf andere Dienste. Viele datenintensiv getriebene Services wie Netflix, Pinterest oder der Musikdienst Spotify werden über die Server von Amazon geleitet.

"Schon jetzt verbrauchen Internetnutzer beim Streamen von Musik und Filmen gigantische Mengen an Strom", sagte Niklas Schinerl, Energieexperte bei Greenpeace. "Wäre das Internet ein Land, so hätte es weltweit den sechstgrößten Stromverbrauch." Zu Spitzenzeiten machen demnach über Netflix gestreamte Serien und Spielfilme heute bereits mehr als ein Drittel ...

