Einführung von 4G-Diensten markiert einen wichtigen Meilenstein für Wirtschaft und Gesellschaft Ägyptens

Die GSMA begrüßt die erfolgreiche Einführung von 4G-Diensten durch Mobilfunkbetreiber in Ägypten und glaubt, dass die führende Rolle des Landes bei 4G-Netzen als Katalysator für Wirtschaftswachstum und breiten gesellschaftlichen Nutzen dient.

Anlässlich des jüngsten Besuchs in Ägypten nahm Mats Granryd, General Director der GSMA, am CAIRO ICT Forum teil und traf mit Leitern von Mobilfunkbetreibern und weiteren ägyptischen IKT-Firmen zusammen. Die GSMA fand breite Unterstützung der Branche für die Regierungspläne, 2017 weitere Frequenzen freizugeben, die HE Eng. Yasser ElKady angekündigt hatte. Sie werden die neu eingeführten 4G-Dienste weiter stärken und alle Mobilfunkbetreiber in die Lage versetzen, hochwertige 4G-Dienste für die Menschen in Ägypten anbieten zu können.

"Die GSMA freut sich sehr über die erfolgreiche Einführung von 4G-Diensten in Ägypten und wir sind zum Dialog mit allen Beteiligten in Ägypten bereit, um für anhaltenden Erfolg und kontinuierliches Wachstum der ägyptischen Mobilfunkwirtschaft zu sorgen. Ich habe mehrere Jahre in Ägypten gelebt und gearbeitet und bin zuversichtlich, dass die Einführung von 4G sich als weiterer bedeutender Meilenstein für das Land erweisen wird", kommentierte Granryd.

Die Internationale Fernmeldeunion betont, dass umfassende Frequenzen essentiell zur Förderung von Wettbewerb und Innovationen auf den Telekommunikationsmärkten sind.1 Der Plan der Regierung, 2017 weitere Frequenzen freizugeben, kann dazu beitragen, ein ausreichendes Frequenzspektrum zur Bereitstellung hochwertiger, wettbewerbsfähiger 4G-Dienste zur Verfügung zu stellen und Anreize für weitere Investitionen in 4G-Netze bieten.

John Giusti, Chief Regulatory Officer der GSMA, führte aus: "Mit Blick auf andere erfolgreiche Einführungen von 4G-Diensten sollte die Gesamtmenge an Frequenzen, die an jeden Betreiber für 4G vergeben wird, im Bereich von 2 x 30 MHz bis 2 x 60 MHz liegen in verschiedenen Abdeckungs- und Kapazitätsbänden, mit einer zusammenhängenden Mindestbandbreite von 2 x 10 MHz in jedem Band. Die GSMA freut sich auf die Zusammenarbeit mit der ägyptischen Regierung, die die Freigabe weiterer Mobilfunkfrequenzen in diesem Jahr plant, sodass Mobilfunkbetreiber 4G-Dienste ausbauen und weitere sozioökonomische Vorteile für alle Bürger Ägyptens bewirken können."

