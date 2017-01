Winterthur (ots) - Autoneum übernimmt im Zuge neuer

Industrietrends wie Elektromobilität, Autonomes Fahren und Vernetzung

des Fahrzeugs eine Vorreiterrolle in der Produktentwicklung und

gründet im kalifornischen Sunnyvale ein Kompetenzzentrum für Neue

Mobilität. Dort nutzt Autoneum die Nähe zu weiteren

Innovationsführern und evaluiert das Potenzial aktueller

Automobiltrends und ihre Umsetzung in neue Technologien und Produkte

für Akustik- und Wärmemanagement.



Mit dem neuen Kompetenzzentrum verfolgt Autoneum strategiekonform

den Ausbau der Markt- und Innovationsführerschaft im Akustik- und

Wärmemanagement für Fahrzeuge, um so die Mobilität von morgen

gewinnbringend mitzugestalten. In den kommenden Wochen beginnen in

dem im Silicon Valley gelegenen Kompetenzzentrum Akustik- und

Hitzeschutzexperten von Autoneum mit der Entwicklung von

zukunftsweisenden Komponenten und Systemen. Um das Marktpotenzial

neuer Mobilitätsformen auszunutzen, setzt Autoneum auf die

langjährige Expertise in der Entwicklung von multifunktionalen

Akustik- und Hitzeschutzkomponenten, die dank ihrer Leichtbauweise

massgeblich zu einem tieferen Fahrzeuggewicht und entsprechend

weniger Treibstoffverbrauch und Emissionen beitragen. Ausserdem

reduzieren sie Fahrzeuggeräusche und erhöhen massgeblich den

Fahrkomfort. Autoneum leistet auf diese Weise einen wichtigen Beitrag

zur Qualitätswahrnehmung von Fahrzeugen und profitiert daher von

Megatrends wie selbstfahrenden Autos, bei denen hoher Fahrkomfort und

eine optimale Akustik in der Passagierkabine im Fokus stehen.



Die prognostizierte weltweite Zunahme von Elektrofahrzeugen

ermöglicht Autoneum ebenfalls neue Marktchancen. Bereits heute bietet

Autoneum entsprechende Entwicklungsdienstleistungen und beliefert

weltweit Elektrofahrzeuge bestehender und neuer Fahrzeughersteller

mit innovativen Leichtbau-Teilen. Elektrofahrzeuge benötigen wie

Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb Komponenten, die neue oder

bisher übertönte Lärmquellen wie durch den Elektromotor

hervorgerufene, hochfrequente Töne und Abroll- und Windgeräusche

reduzieren. Hinzu kommen thermische Herausforderungen: So ist die

Temperatur in der Passagierkabine von Elektrofahrzeugen deutlich

niedriger als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, da die Abwärme

des Motors fehlt. Auch hier kann Autoneum die Automobilhersteller mit

Lösungen im Wärmemanagement unterstützen.



Mit dem Engagement im Silicon Valley übernimmt Autoneum eine

aktive Rolle in der Gestaltung der mobilen Zukunft und profitiert vom

Wissenstransfer mit anderen Innovationsführern in- und ausserhalb der

Automobilindustrie. Martin Hirzel, CEO von Autoneum, betonte: "In

unserem Kompetenzzentrum für Neue Mobilität werden wir innovative

Produkte und Technologien für die verschiedensten Fahrzeugkonzepte

und -formen entwickeln und damit unsere Innovationsführerschaft im

Akustik- und Wärmemanagement weiter ausbauen. Ziel ist, bestehenden

und neuen Automobilherstellern das bestmögliche Produktangebot im

Akustik- und Wärmemanagement für das Fahrzeug der Zukunft zu bieten."



