3D-Druck bleibt gefragt >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Nestlé und Exxon vs. Microsoft und... » Aixtron und AMS vs. 3D Systems und... Der Aktionär 3D-Druck bleibt gefragt. Nachdem General Electric (GE) bereits in Deutschland mit Concept Laser einen Coup gelandet hat, machen Übernahmegerüchte um 3D Systems die Runde. Die Aktie legte im gestrigen Handel zweistellig zu. General Electric Mitglied in der BSN Peer-Group MSCI World Biggest 10 Show latest Report (07.01.2017) Im Dow Jones auf Pos. 23 (bezogen auf YTD %). Platz 8 im Umsatzranking YTD im Dow Jones. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Die türkische Lira rutscht auf ein neues Tief >>...

Den vollständigen Artikel lesen ...