Die Nordex-Aktie ist nach den massiven Kursgewinnen aus den Vorjahren (2013: +221%; 2014: +56%; 2015: +118%) im vergangenen Jahr um 38% in den Keller gefallen. Auch die Analysten sind zunehmend skeptisch, was die Bewertung des Windanlagen-Produzenten anbelangt. So hat beispielsweise die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Nordex von 28,00...

