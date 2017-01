Bad Marienberg - "Wir wollen einen freiheitlichen Staat, einen offenen Staat." Das sagte Bundeskanzlerin Merkel bei der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes in Köln. "Sicherheit in Freiheit" könne nur gelingen, wenn geltendes Recht konsequent umgesetzt werde. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung: In der Migrationspolitik habe es auf allen staatlichen Ebenen Versäumnisse gegeben, räumte Bundeskanzlerin Angela Merkel ein: "Weder hat man die Integration so zielstrebig verfolgt, wie es nötig gewesen wäre, noch waren die Verfahren beschleunigt genug".

