FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 10. Januar 2017.Ein neuer UBS-ETF enthält inflationsgeschützte TIPS mit einer Mindestlaufzeit von 10 Jahren.

UBS erweitert das Produktangebot auf Xetra und im Frankfurter Parketthandel.

Mit dem UBS ETF - Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis erhalten Anleger direkten Zugang zu US-Staatsanleihen, die inflationsgeschützt sind. Die im Referenzindex berücksichtigten US-Staatsanleihen sind in US-Dollar denominiert und verfügen über eine Restlaufzeit von mindestens 10 Jahren.

Das Produktangebot auf Xetra umfasst derzeit insgesamt 1.129 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 15 Milliarden Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

AXC0173 2017-01-10/16:34