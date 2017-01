NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat sich der Technologie-Index Nasdaq Composite am Dienstag auf ein Rekordhoch bei 5541,499 Punkten geschleppt. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,14 Prozent auf 5539,635 Punkte zu Buche. Bereits an den Vortagen hatte das Börsenbarometer von der Hoffnung auf eine wirtschaftsfreundliche Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump profitiert und Höchststände erreicht.

Unter den Favoriten im Nasdaq Composite schnellten die Aktien des Diagnostikspezialisten Illumina nach einer Kaufempfehlung der Bank Merrill Lynch um mehr als 15 Prozent nach oben. Die anderen wichtigen Aktienindizes an der Wall Street drehten derweil minimal ins Plus./la/he

ISIN XC0009694271

AXC0178 2017-01-10/16:58