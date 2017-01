Frankfurt am Main (ots) - Das am 8. und 9. Mai 2017 stattfindende Retailer Meeting in Soest wird ab sofort von den Veranstaltungsexperten der dfv Mediengruppe, Heuer Dialog und dfv Conference Group, in enger Kooperation mit Hillemeyer Immobilien fortgeführt. 2008 wurde das Zusammentreffen von Einzelhandelsspezialisten von Uwe Hillemeyer (Hillemeyer Immobilien) ins Leben gerufen.



Die Veranstalter planen - gemeinsam mit dem Gründer Uwe Hillemeyer - das etablierte Netzwerktreffen für Händler weiter auszubauen und zum jährlichen Fixpunkt für den Erfahrungsaustausch zu "Expansions- und Standort- Strategien" unter Händlern zu machen. In den vergangen Jahren nahmen jeweils mehr als 300 Teilnehmer teil und tauschten sich zu Expansionsstrategien, Handelstrends und künftiger Entwicklung des stationären Handels aus.



"Wir freuen uns sehr, dass wir unser Veranstaltungsportfolio im Bereich Handelsimmobilien mit dem renommierten Retailer Meeting substantiell erweitern. Mit Uwe Hillemeyer haben wir den optimalen Partner mit langjähriger Branchenexpertise und vielfältigen Kontakten zu Expansionsmanagern an unserer Seite. Wir ergänzen uns hervorragend", erläutert Dr. Marc Liewehr, Geschäftsführer der dfv Conference Group. Die dfv Conference Group veranstaltet Kongresse für Führungs- und Fachkräfte. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Publikationen der dfv Mediengruppe hat die dfv Conference Group einen idealen Zugang zu den Entscheidern der einzelnen Branchen. Als Unternehmen der dfv Mediengruppe profitiert sie von der marktführenden Stellung und dem ausgeprägten Know-how der im Verlag erscheinenden Zeitschriften.



Angela Rüter, Geschäftsführerin von Heuer Dialog GmbH, ergänzt: "2017 wird für den stationären Handel ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Deshalb sind Netzplattformen wie das Retailer Meeting von besonderer Bedeutung. Hier treffen sich Kommunen, Einzelhandel und Immobilienbranche zum Austausch über neue Konzepte, Betriebsformen und Flächen."



Für Gründer Uwe Hillemeyer ist die künftige Kooperation mit dfv Conference Group und Heuer Dialog die Chance, "gemeinsam Mehrwert für Händler und Vermieter zu schaffen und das Netzwerk dazu zu erweitern".



Weitere Informationen zum Retailer Meeting: www.heuer-dialog.de/10865



Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den größten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Deutschland und Europa. Ihr Ziel ist es, Menschen in ihrem Beruf und ihrem Geschäft erfolgreicher zu machen. Mit ihren Töchtern und Beteiligungen publiziert sie über 100 Fachzeitschriften für wichtige Wirtschaftsbereiche. Das Portfolio wird von über 100 digitalen Angeboten sowie 400 aktuellen Fachbuchtiteln ergänzt. Über 140 kommerzielle Veranstaltungen, beispielsweise Kongresse und Messen, bieten neben Informationen auch die Chance zu intensivem Netzwerken. Die dfv Mediengruppe beschäftigt 970 Mitarbeiter im In- und Ausland und erzielte 2015 einen Umsatz von 147,3 Millionen Euro.



Die dfv Conference Group entwickelt, organisiert und gestaltet als Veranstaltungstochter der dfv Mediengruppe Kongresse und Konferenzen für verschiedenste Branchen und Themen. Als Beziehungsmanager macht sie aus Medien und Informationen ein Erlebnis, um die professionellen Beziehungen von Menschen zu fördern. Zu den Teilnehmern der Veranstaltungen zählen Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer sowie Fach- und Führungskräfte.



Heuer Dialog begleitet die Immobilienwirtschaft beim Zugang zu sämtlichen Disziplinen, die sich mit aktuellen Fragen zur Zukunft von Stadt und Gebäuden auseinandersetzen. Durch innovative und interdisziplinäre Foren zu den Themen der nachhaltigen Stadt-, Immobilien- und Gebäudeentwicklung generiert Heuer Dialog Zusammentreffen, aus denen schon viele neue Projekte vorangekommen sowie verändertes Bewusstsein und vertrauensvolle Partnerschaften entstanden sind.



Hillemeyer Immobilien ist seit 1998 als Spezialist und Berater für Vermietung von Handelsimmobilien tätig. Neben der Vermietung von Einkaufs- und Fachmarktzentren steht im Vordergrund, ein langfristig erfolgreiches Immobilienkonzept gemeinsam mit Marktpartnern zu entwickeln und umzusetzen.



