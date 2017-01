Duderstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Seit 1. Januar 2017 ist Joachim Neukam weiterer Geschäftsführer bei CINOGY. Das Unternehmen mit seiner führenden Plasma-Technologie für die Wundbehandlung beginnt hiermit die nächste Expansionsstufe, um den vollständigen Vertrieb aller Produkte und globale Präsenz zu erreichen.



Joachim Neukam bringt 25 Jahre Erfahrung aus der Healthcare Industrie mit und ist damit bestens geeignet, den kommerziellen Erfolg und den weltweiten Vertrieb des PlasmaDerm® Sortiments voranzutreiben. Zuletzt war er bei GlaxoSmithKline als Vice President Sales & Customer Strategy Europe, Middle East & Africa tätig. Dieser Schritt ermöglicht, dass sich Dr. Dirk Wandke als Chief Technology Officer vollständig auf die Entwicklung weiterer Produktinnovationen konzentrieren kann.



Dr. Dirk Wandke, der in den vergangenen fünf Jahren maßgeblich dafür verantwortlich war, dass sich CINOGY zum Innovationsführer im Bereich der Plasmamedizin entwickelt hat, erklärt: "Mit Joachim Neukam an Bord sind wir bestens gerüstet, die globalen Märkte für unsere Produkte zu erschließen."



Prof. Hans Georg Näder, Hauptgesellschafter von CINOGY und Inhaber & Präsident der Ottobock Gruppe, fügt hinzu: "Ich freue mich, dass sich CINOGY von einem Start-up in Duderstadt zu einem Global Player in der Plasmatechnologie entwickelt und den Markt revolutionieren wird."



OTS: CINOGY GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117270 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117270.rss2



Pressekontakt: CINOGY GmbH Max-Näder-Str. 15 37115 Duderstadt Deutschland Tel: +49 5527 848 3771 Fax: +49 5527 848 83771 info@plasmaderm.de www.plasmaderm.de