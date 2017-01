Der Volkswagen-Konzern dürfte im vorigen Jahr trotz Diesel-Krise als größter Autobauer der Welt an Toyota vorbeigezogen sein. Insgesamt wurden 10,3 Millionen Fahrzeuge verkauft und damit 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Volkswagen-Konzern dürfte im vorigen Jahr als größter Autobauer der Welt an Toyota vorbeigezogen sein - er konnte seine Verkäufe ungeachtet der Diesel-Krise steigern. Insgesamt setzten die einzelnen Marken 2016 insgesamt etwas mehr als 10,3 Millionen Fahrzeuge ab - ein Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Wolfsburg mit. Bei der Kernmarke VW-Pkw nahmen die Auslieferungen um 2,8 Prozent auf knapp 6 Millionen Wagen zu, wie Volkswagen bereits am Sonntag auf der Automesse in Detroit bekanntgegeben hatte.

