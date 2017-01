München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt folgende 15-minütige Sondersendung vom BR aus:



23:30 Uhr Roman Herzog - Ein Mann klarer Worte Film von Andrea Gartner und Bernd Niebrügge



Der erste gesamtdeutsche Bundespräsident ist am 10. Januar 2017 im Alter von 82 Jahren gestorben. Durch seine Bürgernähe, seinen Verstand und sein Geschichtsbewusstsein erwarb sich der promovierte Jurist bei vielen Menschen Respekt und Sympathie. Der Nachruf zeigt die Stationen der Karriere des CDU-Politikers sowie die Themen, die ihm besonders am Herzen lagen: Einheit, Versöhnung und Bildung.



