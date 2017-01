Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis (RPTH), die neue Peer-Review-Publikation im Internet für die globale Wissenschaftsgemeinschaft, nimmt ab sofort Beiträge an



Chapel Hill, North Carolina (ots/PRNewswire) - Die International Society on Thrombosis and Haemostasis (http://www.isth.org/) (ISTH) (Internationale Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung) kündigt gemeinsam mit der John Wiley and Sons, Inc., den Start von Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis (RPTH), dem neuen, frei zugänglichen Journal der Gesellschaft an, wobei die erste Ausgabe im Rahmen des Treffens zum ISTH 2017 Congress (http://www.isth2017.org/), der vom 8.-13. Juli in Berlin in Deutschland stattfindet, veröffentlicht werden soll.



Als Ergänzung zum Aushängeschild der Gesellschaft, dem Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH), wird RPTH eine innovative, neue und frei zugängliche Plattform für die Wissenschaft und für den Austausch unter Forschern, klinischem Fachpersonal und Patienten bereitstellen. Es soll hier ein breites Spektrum an Beiträgen veröffentlicht werden, das die Themenfelder Thrombose, Hämostase und damit verwandte Bereiche im größtmöglichen Umfang abdecken. Von besonderem Interesse werden Studien von multidisziplinären Forschungsgruppen sein, die sich mit in der Entwicklung befindlichen Forschungsgebieten und mit unterrepräsentierten Weltregionen beschäftigen.



Mary Cushman, M.D., M.Sc., Professorin für Medizin am Larner College of Medicine an der University of Vermont und Leiterin des Thrombose- und Hämostaseprogramms am University of Vermont Medical Center in den Vereinigten Staaten, wird für den Start des Journals als Chefredakteurin verantwortlich sein. Im Redaktionsteam, das mit Dr. Cushman zusammenarbeitet, sind sämtliche Weltregionen vertreten. Im Team sind unter anderem: Pantep Angchaisuksiri (Thailand), Cihan Ay (Österreich), Suzanne Cannegieter (Niederlande), Adam Cuker (USA), Susan Kahn (Kanada), Fiona Newell (Australien), Yotis Senis (Vereinigtes Königreich) und Alisa Wolberg (USA).



"Das RPTH-Journal bietet eine komprimierte Darstellung der derzeit vorherrschenden interdisziplinären Forschung und stellt neue Methoden zur Wissensverbreitung vor", sagte Mary Cushman. "Bei RPTH steht dessen freier Zugang und ein nur für das Internet konzipiertes Format im Vordergrund, womit ein uneingeschränkter Zugang zu wissenschaftlichen Ergebnissen aus der ganzen Welt angeboten wird und wir ein 'lebendiges Journal' haben, das als wichtiger Katalysator für Diskussionen auf der digitalen Ebene dienen wird. Mithilfe dieses Ansatzes wird das Magazin auch der Öffentlichkeit einen leichten Zugang zu den Erkenntnissen aus der Forschung zur Verfügung stellen."



RPTH wird in Zusammenarbeit mit Wiley (http://www.wiley.com/WileyCDA/) veröffentlicht und bei den Themen dreht es sich vor allem um Fragen zur Grundlagenforschung, zur klinischen und translationalen Forschung sowie zur Forschung im Hinblick auf Populationen und auf die öffentliche Gesundheit. Es werden Studien und Versuchsreihen gesucht, bei denen es um die Qualität bei der Pflege, um die Ergebnisse für Patienten sowie um die Verbreitung und Implementierung von wissenschaftlichen Ansätzen geht. Dazu gehören etwa Arbeiten zu neuartigen Pflegeangeboten, insbesondere in Bereichen, in denen die Mittel beschränkt sind, und zwar weltweit.



Beiträge für das Journal werden ab sofort angenommen. Um weitere Informationen zu erhalten oder um einen Artikel zu Begutachtung einzureichen, gehen Sie bitte auf http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2475-0379 und folgen Sie RPTH auf Twitter @RPTHJournal (https://twitter.com/RPTHjournal).



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/454627/ISTH_Logo.jpg



