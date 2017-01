NEW YORK (dpa-AFX) - der Wall Street hat am Dienstag nach dem Nasdaq Composite auch der Nasdaq 100 ein Rekordhoch erreicht. Dieser Tech-Index erreichte bei 5040,755 Punkten seinen Höchststand; zuletzt stand noch ein Plus von 0,31 Prozent auf 5040,28 Punkte zu Buche.

Auch die Standard-Indizes Dow Jones Industrial und S&P 500 lagen zuletzt moderat im Plus. Börsianern zufolge stützte der weiterhin relativ billige US-Dollar die Kurse. Ein schwächerer Dollar kann bei Unternehmen aus den Vereinigten Staaten die Einnahmen aus dem Ausland erhöhen./la/das

ISIN XC0009694271 US6311011026

AXC0183 2017-01-10/17:36