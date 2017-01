Tecan Group AG / Tecan ernennt Klaus Lun zum Leiter der Division Life Sciences Business . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Männedorf, Schweiz, 10. Januar 2017 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Klaus Lun, seit Juni 2013 Leiter der Abteilung Corporate Development und Mitglied der Konzernleitung von Tecan, zum Leiter der Division Life Sciences Business ernannt wurde. Am 14. Dezember 2016 hatte Tecan bekannt gegeben, dass Dr. Stefan Traeger, seit Juli 2013 Leiter der Division Life Sciences Business und Mitglied der Konzernleitung, das Unternehmen verlassen und die Position des Vorsitzenden des Vorstands in einem anderen börsenkotierten Unternehmen antreten wird. Klaus Lun wird seine neue Position am 1. Februar 2017 von Stefan Traeger übernehmen. Die bisherige Position als Leiter der Abteilung Corporate Development wird Klaus Lun neben der neuen Aufgabe weiterhin wahrnehmen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Die Suche nach einem Nachfolger wurde eingeleitet. Dr. David Martyr, CEO von Tecan, kommentierte: "Ich freue mich sehr, dass Klaus Lun die Leitung der Division Life Sciences Business übernehmen wird. Er verfügt über umfassende Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen in der Life-Science-Industrie, ausgeprägte Branchenkenntnis sowie über ein detailliertes Verständnis unseres Geschäfts und unserer Strategie. Das macht ihn zum idealen Kandidaten für diese Position. Ich freue mich ebenfalls, dass Klaus während der Suche nach seinem Nachfolger die Abteilung Corporate Development ad interim weiter leiten wird. Akquisitionen bleiben ein entscheidender Bestandteil unserer Unternehmensstrategie und leisten einen wichtigen Beitrag zu unserem Wachstum." Bevor Klaus Lun zu Tecan kam, verantwortete er als Vice President Global Product Marketing die strategische Ausrichtung und Positionierung sowie das Marketing des gesamten Produktportfolios bei Molecular Devices Inc., einem Unternehmen der Danaher-Gruppe. Zuvor war er seit 2011 als Vice President Drug Discovery and Bioresearch für die Leitung dieses Geschäftsbereichs verantwortlich.

Von 2007 bis 2011 war Klaus Lun als Director Business Development verantwortlich für Unternehmenszusammenschlüsse, Übernahmen und Lizenzierungen bei Leica Microsystems, ebenfalls einem Teil der Danaher-Gruppe. In dieser Funktion hat er mehrere Übernahmen von Leica Microsystems geleitet und die akquirierten Unternehmen erfolgreich in das bestehende Geschäft integriert. Ausserdem war Klaus Lun intensiv in verschiedene Transaktionen des Mutterkonzerns Danaher involviert. Klaus Lun studierte Biologie an der Universität Tübingen und promovierte im Bereich Neurobiologie an der Universität Heidelberg. Er hält ausserdem einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Mannheim. Klaus Lun ist 44 Jahre alt und italienischer Staatsangehöriger. Über Tecan

Tecan (www.tecan.com (http://www.tecan.com)) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2015 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 440 Mio. (USD 459 Mio.; EUR 411 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191). Für weitere Informationen: Tecan Group

Martin Brändle

Vice President, Communications & Investor Relations

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com (http://www.tecan.com) Medienmitteilung (http://hugin.info/100384/R/2070344/777870.pdf)



