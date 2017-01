Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) haben sich als Reaktion auf den Terroranschlag von Berlin auf Maßnahmen zur Verbesserung der inneren Sicherheit geeinigt.

Geplant seien erleichterte Voraussetzungen für die Abschiebehaft etwa durch die Einführung eines neuen Haftgrundes für so genannte Gefährder, schärfere Überwachungsauflagen für Ausreisepflichtige und die Einführung elektronischer Fußfesseln für Gefährder, sagte de Maiziere bei einer Pressekonferenz in Berlin nach einem Treffen beider Minister zu den sicherheitspolitischen Konsequenzen aus dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.

Zudem soll nach Angaben des Innenministers unter anderem eine Residenzpflicht für Asylbewerber gelten, die über ihre Identität täuschen. Auch werde das Ausreisegewahrsam verlängert. Abschiebehaft soll nach den Plänen künftig auch verhängt werden können, wenn sie wegen fehlender Passersatzpapiere der Herkunftsländer länger als drei Monate dauert. Bei den Verhandlungen mit diesen Ländern über die Rücknahme ihrer Bürger sollen "alle Politikfelder" einbezogen werden, um den Druck zu erhöhen. "Dies gilt insbesondere auch für die Entwicklungshilfe", sagte de Maiziere.

Das Maßnahmenpaket nannte de Maiziere "in diesen Zeiten ein wichtiges Signal für unser Land". Damit solle alles in die Wege geleitet werden, "dass sich ein Fall Amri in Deutschland nicht wiederholt", betonte Maas bei derselben Pressekonferenz. "Der wehrhafte Rechtsstaat ist die beste Antwort auf die Taten und den Hass der Terroristen", erklärte der Justizminister.

