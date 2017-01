Medienmitteilung

Zürich, 10. Januar 2017

Investis schliesst Übernahme von Hauswartprofis erfolgreich ab

Übernahme von Hauswartprofis mit einem Jahresumsatz von rund CHF 18 Mio. und 240 Mitarbeitenden mit Wirkung per 1. Januar 2017

Hauswartprofis nach wie vor als eigenständige Firma unter bestehendem Namen tätig

Festigung der starken nationalen Marktstellung im Bereich Facility Management

Investis Holding SA hat heute die am 12. Dezember 2016 angekündigte Übernahme der Hauswartprofis mit all ihren operativen Gesellschaften erfolgreich und plangemäss abgeschlossen.

Sukzessive Umsetzung der Wachstumsstrategie im Segment Real Estate Services

Das seit 1990 bestehende Unternehmen Hauswartprofis ist im Bereich Facility Management tätig und hat ihren Sitz in Mägenwil sowie weitere Standorte in Dübendorf, Baar und Oftringen. Hauswartprofis wird seit 2009 von Walter Eberle professionell und erfolgreich geführt und beschäftigt 240 Mitarbeitende. Mit dieser Übernahme setzt Investis ihre Wachstumsstrategie im Segment Real Estate Services sukzessive um und baut ihre Marktposition weiter aus. Hauswartprofis ist ein renommiertes Unternehmen, welches zusätzliche Erfahrung und Knowhow im Facility Management in die Investis-Gruppe einbringen wird. Walter Eberle, der die Unternehmung weiterhin operativ führt, übernimmt zudem die Leitung der bestehenden Gesellschaft Treos, um das Potenzial der Investis-Gruppe im Bereich Facility Management bestmöglich nutzen zu können.

Kontaktpersonen Investis

Medien

Christine Hug, Head Corporate Communications

Telefon: +41 58 201 72 41, E-Mail: (christine.hug@investisgroup.com: mailto:christine.hug@investisgroup.com)

Investor Relations

Laurence Bienz, Head Investor Relations

Telefon: +41 58 201 72 42, E-Mail: (laurence.bienz@investisgroup.com: mailto:laurence.bienz@investisgroup.com)

Wichtige Daten

22. März 2017 Präsentation Jahresergebnis 2016 27. April 2017 Generalversammlung 2017

Über die Investis-Gruppe

Die 1994 gegründete Investis-Gruppe ist eine führende Gesellschaft für Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und ein schweizweit operierender Anbieter im Bereich Real Estate Services. Das Unternehmen ist in den beiden synergetischen Geschäftsbereichen Properties und Real Estate Services tätig. Das Portfolio von Investis besteht fast ausschliesslich aus Wohnliegenschaften in der Genferseeregion und wurde per 30. Juni 2016 mit CHF 875 Millionen bewertet. Durch den Geschäftsbereich Real Estate Services werden Immobiliendienstleistungen unter bekannten lokalen Marken an insgesamt zwölf Standorten in der ganzen Schweiz angeboten. Das seit Juni 2016 börsenkotierte Unternehmen beschäftigt 1'127 Mitarbeitende. Weitere Informationen unter: (www.investisgroup.com: http://www.investisgroup.com)

Über Hauswartprofis

Seit 25 Jahren setzt sich Hauswartprofis professionell für kompetente Hauswartungen, zuverlässige Reinigungen und umfassende Gartenarbeiten in Wohnliegenschaften, Einkaufscentren und Büro- Gewerbeliegenschaften ein. Zudem beinhaltet das Unternehmen ein Spezial-Reinigungsteam welches Fassaden-/Glas- oder Rolltreppenreinigung gekonnt ausführt. Hauswartprofis ist zertifiziert mit dem Qualitätslabel der Schweizerischen Zentrale Fenster und Fassaden (SZFF). Die Haustechnik nimmt mit den wachsenden und komplexen Bereichen wie Lüftung, Wärme, Klima usw. einen wichtigen Stellenwert in der kompetenten Betreuung ein. Das engagierte Team umfasst 240 Fachkräfte, welche sorgfältig, effizient und ökologisch verantwortungsvoll arbeiten. Mit den vier Standorten Mägenwil, Dübendorf, Baar und Oftringen wird ein grosses Gebiet von Olten über Winterthur bis Luzern abgedeckt. Weitere Informationen unter: (www.hauswartprofis.ch: http://www.hauswartprofis.ch)

Über Treos

Die seit 2003 bestehende Facility Management-Gesellschaft Treos ist spezialisiert auf umfassende Dienstleistungen in der Hauswartung und im Facility Management. Treos betreut Immobilien während der ganzen Nutzungsdauer und trägt so zu deren Werterhaltung bei. Sie ist führend im Betrieb von technisch anspruchsvollen, komplexen Liegenschaften wie Einkaufscentern, Büro- und Gewerbeliegenschaften oder Wohnliegenschaften. Treos ist national an 12 Standorten tätig und hat ihren Hauptsitz in Volketswil. Die rund 400 Mitarbeitenden sind im infrasturkturellen, technischen und kaufmännischen Facility Management tätig. Aktuell werden rund 35 Einkaufscenter, 230 Geschäfts- sowie 600 Wohnliegenschaften von Treos betreut. Treos gehört seit 2014 zur Investis-Gruppe. Weitere Informationen unter: (www.treos.ch: http://www.treos.ch)