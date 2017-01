Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag einen äusserst ruhigen Handel mit einer leicht festeren Tendenz abgeschlossen. Gestützt wurde der Leitindex SMI von Avancen der Pharmaschwergewichte Roche und Novartis sowie den erneut stark avancierenden Uhrenwerte Richemont und Swatch. Demgegenüber liessen die Abgaben des Schwergewichts Nestlé einen deutlicheren Anstieg des SMI nicht zu.

Den Börsen fehlten derzeit jedoch richtungsweisende Impulse und mit Blick auf die gehandelten Volumen seien die Bewegungen wenig aussagekräftig, erklärte ein Händler. Auch warte die Anlegergemeinde darauf, was am Markt geschieht, wenn Donald Trump am 20. Januar zum neuen US-Präsidenten vereidigt werde und die Berichtssaison an Fahrt aufnehme. Am (morgigen) Mittwoch dürfte die erste Pressekonferenz Trumps als designierter Präsident auch die Blicke der Anleger auf sich ziehen.

Bei Börsenschluss stieg der Swiss Market Index (SMI) um 0,29% auf 8'449,19 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,33% auf 1'333,13 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,26% auf 9'198,87 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln lagen am Ende 14 im Plus, 15 im Minus und einer (Clariant) ging unverändert aus dem Handel.

Die grössten Kursgewinne bei den Blue Chips erzielten Richemont (+4,0%), nachdem die ...

