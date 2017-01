Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag bis am frühen Abend zum US-Dollar leicht zugelegt. Am frühen Abend notiert die Gemeinschaftswährung auf 1,0587 nach 1,0582 USD am Mittag und damit etwas höher als noch am Montagabend. Zum Schweizer Franken zweigt sich der Euro am Dienstag wenig bewegt und steht am frühen Abend bei 1,0731 CHF, was in etwa dem Niveau vom Mittag und auch vom Vorabend entspricht. Der Dollar zum Franken notiert derweil auf 1,0137 nach 1,0140 CHF am Mittag und damit etwas tiefer als noch am Vorabend.

Es gab nur wenige Impulse für den Devisenmarkt. In der Eurozone wurden lediglich Daten zur französischen Industrieproduktion veröffentlicht. Sie hatte im November mit 2,2 Prozent deutlich stärker zugelegt als erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...