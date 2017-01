Um 5: Viel Ruhe in Frankfurt - Viel Hoffnung in New York

Nicht viel Neues heute beim Deutschen Aktienindex - 11.600 Punkte übersprungen und wieder zurückgefallen. Entscheidend für die weitere Entwicklung in Frankfurt ist einmal mehr, was in New York passiert. Und hier starrt die Börse wie das Kaninchen auf die Schlange, die sich in Gestalt eines Donald Trump am 20. Januar ins Amt heben lässt.

Die Wirtschaft in den USA befindet sich im Umbruch. Die Wall Street nimmt aktuell eine Verdopplung des amerikanischen Wirtschaftswachstums vorweg und geht von einer Federal Reserve aus, die dem nicht im Wege stehen wird.

