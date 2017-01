Insidern zufolge soll VW am Mittwoch eine rund vier Milliarden Euro teure Einigung mit dem US-Justizministerium besiegeln. Der angeklagte VW-Manager in den USA bleibt derweil in Haft.

VW steht Insidern zufolge im Diesel-Abgasskandal eine rund vier Milliarden Dollar teure Einigung mit dem US-Justizministerium bevor. Der Aufsichtsrat des Konzerns solle am Mittwoch in Wolfsburg tagen, um der mit den Amerikanern ausgehandelten Strafzahlung zuzustimmen, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. "Der Aufsichtsrat soll zustimmen, wenn es zu der Vereinbarung kommt", sagte einer der Insider. Mit der Milliardenstrafe muss der Konzern dafür büßen, dass er mit der Manipulation von rund einer halben Million Dieselautos die Behörden in den USA getäuscht und gegen das Luftreinhaltegesetz verstoßen hat. Volkswagen wollte dazu keinen Kommentar abgeben.

Das US-Justizministerium hatte den Wolfsburger Konzern vor fast genau einem Jahr verklagt. Volkswagen hatte im September 2015 die Manipulation von elf Millionen Autos weltweit zugegeben. Eine ...

