SAN FRANCISCO (IT-Times) - Facebook ist in Sachen Videos schon lange kein Neuling mehr - nun könnte die Social Media-Plattform dem Video-Anbieter YouTube mehr Konkurrenz machen. Facebook will mit seinen Videos ein größeres Geschäft kreieren. Nach Berichten des Branchendienst Recode will die Plattform...

Den vollständigen Artikel lesen ...