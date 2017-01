Die SPD plant einen grundlegenden Umbau der Familienförderung in Deutschland. Ein entsprechender Beschluss soll laut eines Bericht des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" bei der Klausur der SPD-Bundestagsfraktion am Donnerstag und Freitag gefasst werden.

So wollen die Sozialdemokraten einen Familientarif in das Steuerrecht einführen und die Höhe des Kindergeldes an das Einkommen der Eltern koppeln. "Wir brauchen ein gestaffeltes Kindergeld, um etwas gegen Armut von Familien und Kindern zu unternehmen", sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley. "Die Höhe muss sich am Einkommen der Eltern und der Anzahl der Kinder orientieren", so Barley weiter. "Das ist eine Frage der Fairness", betonte die Sozialdemokratin.

Zur geplanten Einführung eines Familientarifs im Steuerrecht sagte Barley, die SPD wolle, dass Eltern mehr Geld zur Verfügung stünde. "Alle, die sich für Kinder entscheiden und dabei Verantwortung übernehmen, verdienen die beste Unterstützung", so die SPD-Politikerin wörtlich. "Dabei ist es vollkommen egal, ob sie verheiratet sind oder nicht oder sich alleine um die Erziehung kümmern."