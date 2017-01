DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.306,21 -0,08% +0,48% Stoxx50 3.038,88 +0,07% +0,94% DAX 11.583,30 +0,17% +0,89% FTSE 7.275,47 +0,52% +1,86% CAC 4.888,23 +0,01% +0,53% DJIA 19.938,69 +0,26% +0,89% S&P-500 2.276,83 +0,35% +1,70% Nasdaq-Comp. 5.560,82 +0,52% +3,30% Nasdaq-100 5.046,66 +0,43% +3,76% Nikkei-225 19.301,44 -0,79% +0,98% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,06 -14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,42 51,96 -1,0% -0,54 -4,3% Brent/ICE 54,19 54,94 -1,4% -0,75 -4,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.186,97 1.181,15 +0,5% +5,82 +3,1% Silber (Spot) 16,87 16,56 +1,9% +0,31 +5,9% Platin (Spot) 979,35 977,00 +0,2% +2,35 +8,4% Kupfer-Future 2,62 2,54 +3,1% +0,08 +4,5%

FINANZMARKT USA

An der Wall Street dominiert am Dienstag eine richtungsarme Zurückhaltung. Immerhin hat der Nasdaq-Composite wie bereits am Vortag ein neues Rekordhoch erreicht. Wichtige Konjunkturdaten sind nicht angekündigt, und die Bilanzsaison hat noch nicht richtig begonnen. Den nächsten entscheidenden Impuls dürfte nach Meinung von Händlern erst eine Pressekonferenz des designierten US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch liefern. Es ist die erste seit seiner Wahl im November. Der Euro zeigt sich wenig verändert bei 1,0580 Dollar. Nach Einschätzung der Commerzbank sprechen die zuletzt eher positiven Konjunktur- und Inflationsdaten aus dem Euroraum für eine abwartende Haltung der EZB. Das stütze tendenziell den Euro. Auf der anderen Seite fehlen aktuell die Impulse, die den Dollar weiter nach oben treiben könnten. Auch die Akteure am Devisenmarkt wartetem auf die Trump-Pressekonferenz, heißt es. Die Ölpreise haben ins Minus gedreht. Beobachter verweisen auf nach wie vor bestehende Zweifel daran, ob die von Opec-Mitgliedern und -nichtmitgliedern vereinbarten Förderdrosselungen in die Tat umgesetzt würden. Am Dienstag berichtet überdies das Wall Street Journal, dass Libyen seinen Ausstoß in den vergangenen sechs Monaten mehr als verdreifacht hat. Der Goldpreis profitiert weiter von der Unsicherheit um die künftige Geldpolitik der Fed. Am Anleihemarkt zeigen sich die Kurse kaum verändert. Zehnjährige US-Anleihen rentieren wie im Späthandel am Montag mit 2,37 Prozent. Unter den Einzelwerten profitieren Valeant von Verkauf einzelner Sparten bzw Marken und steigen um 6,4 Prozent. Chipotle Mexican Grill gewinnen 4 Prozent. Die Restaurantkette hat im Dezember 2016 auf Monatssicht ein deutliches flächenbereinigtes Umsatzwachstum verzeichnet. Das scheint die Anleger mehr zu beeindrucken als die enttäuschenden Umsatz- und Gewinnerwartungen für das vierte Quartal. Für Illumina geht es 15 Prozent nach oben. Der Hersteller von Gentechnik-Geräten hat sich zuversichtlich zum Umsatz im vierten Quartal und 2017 geäußert, die Analysten von Bank of America stufen darauf den Wert auf Buy hoch.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert haben sich die Börsen in Europa am Dienstag gezeigt. Der unerwartet starke Anstieg der Erzeugerpreise in China im Dezember verhalf zwar den Rohstoffwerten zu Kursgewinnen von durchschnittlich etwa 3,5 Prozent, setzte ansonsten aber ebensowenig Akzente wie der überraschend starke Anstieg der französischen Industrieproduktion im November. Im Rohstoffsektor gewannen unter anderem Glencore 2,9 Prozent und Anglo American 7,2 Prozent. Um 2,4 Prozent nach unten ging es für die Aktien der Deutschen Bank. Grund sei die Verschiebung der Bekanntgabe der neuen Strategiepläne, über die das Handelsblatt berichtet hatte. Das Schlusslicht im europäischen Bankensektor war die Aktie der portugiesischen Banco Comercial Portugues, die um über 11 Prozent einbrach. Belastend wirkt hier eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,33 Milliarden Euro. Nach Veröffentlichung der Umsatzzahlen für das erste Quartal schlossen Metro unverändert. Den Analysten von Equinet zufolge hat sich das Weihnachtsgeschäft bei Metro schwieriger gestaltet als es Pressemeldungen hätten vermuten lassen. Der derzeit laufende Entkonsolidierungsprozess sei jedoch wichtiger für die Anlageperspektive als die aktuelle Geschäftsentwicklung. Überraschend gute Quartalszahlen verhalfen William Morrison zu einem Plus von 3,6 Prozent. Sie stützen den gesamten britischen Einzelhandelssektor. J. Sainsbury stiegen um 1,6 Prozent und Tesco um 6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.08 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0565 -0,34% 1,0601 1,0564 +0,5% EUR/JPY 122,3820 -0,20% 122,6316 123,05 -2,3% EUR/CHF 1,0738 -0,01% 1,0739 1,0734 +0,3% EUR/GBP 0,8686 -0,09% 0,8723 1,1518 +1,9% USD/JPY 115,84 +0,14% 115,68 116,48 -0,9% GBP/USD 1,2163 +0,09% 1,2152 1,2170 -1,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas stärkere Kursverluste in Tokio und Sydney haben am Dienstag das Bild an den ansonsten insgesamt uneinheitlichen Börsen in Ostasien geprägt. Der stärkste Impuls für den Nikkei-Index kam vom Devisenmarkt, wo der Yen zum Dollar aufwertete. Teilnehmer sprachen aber auch von Gewinnmitnahmen und einer Pause der "Trump-Rally". In Sydney sprachen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen, nachdem die Börse dort am Montag nach einer fünftägigen Gewinnserie ein 20-Monatshoch erreicht hatte. Etwas Druck kam von unter den Erwartungen ausgefallenen Einzelhandelsumätzen. Zu den größeren Verlierern gehörten Aktien aus dem Ölsektor. Santos gaben um 1,7 Prozent und Oil Search um 1,3 Prozent nach. Daneben standen Bankenaktien auf der Verliererseite, nachdem sie zuletzt maßgeblich den Anstieg mit angeführt hatten. In China sorgte ein unerwartet starker Anstieg der Erzeugerpreise zwar für Gesprächsstoff, die Aktienkurse bewegten die Daten aber kaum. In Hongkong schossen Intime um 35 Prozent nach oben. Internetgigant Alibaba erwirbt eine Kontrollmehrheit an dem Kaufhausbetreiber. Unter den weiteren Einzelwerten legten Sunny Optical um 4,2 Prozent zu, gestützt von guten Geschäftszahlen des Herstellers optischer Produkte, unter anderem für Smartphones. In Tokio schlossen Takeda unverändert. Takeda kauft das auf Krebsmedikamente spezialisierte US-Unternehmen Ariad Pharmaceuticals für 4,7 Milliarden Dollar. Otsuka Holdings gewannen 8,7 Prozent. Die Pharma-Aktie wird am 24. Juni den Platz von Mitsumi Electric im Nikkei-225-Index einnehmen. Mitsumi Electric, die um 0,8 Prozent zulegten, plant derzeit eine Fusion mit Mineba. Die Ölpreise stabilisierten sich etwas, nachdem sie am Montag unter der Furcht vor einem Überangebot gelitten hatten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Volkswagen steigert Absatz rasant und knackt 10-Millionen-Marke

Volkswagen hat trotz des Absgasskandals die Verkäufe im Dezember rasant gesteigert und im Gesamtjahr die magische Grenze von 10 Millionen verkaufter Fahrzeuge überschritten. Im Schlussmonat stiegen die Verkäufe um 11,8 Prozent auf 933.300 Einheiten. Die Wolfsburger verdanken den kräftigen Zuwachs dem chinesischen Markt, wo es um knapp 19 Prozent aufwärts ging.

Porsche steigert Absatz 2016 um 6 Prozent

Der Sportwagenhersteller Porsche hat 2016 deutlich mehr Autos verkauft als im Vorjahr. Die weltweiten Auslieferungen der Volkswagen-Tochter stiegen um 6 Prozent auf 237.778 Fahrzeuge. "Mit unserer starken Produktpalette ist es uns gelungen, die hohen Vorjahreswerte noch einmal zu übertreffen", sagte Porsche-Chef Oliver Blume.

Lufthansa transportiert im Dezember fast 6 Prozent mehr Fluggäste

Die Deutsche Lufthansa hat im Dezember 7,79 Millionen Fluggäste transportiert. Das waren 5,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Auslastung stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 77,7 Prozent. Kumuliert fiel das Wachstum allerdings deutlich niedriger aus: Im Gesamtjahr stieg das Passagieraufkommen um 1,8 Prozent auf 109,67 Millionen.

Axel Springer kauft Werbenetzwerk in den USA

Der zum Springer-Konzern gehörende Werbevermarkter Zanox verstärkt seinen Präsenz in den USA mit einem Zukauf. Er übernimmt über seine Gesellschaft Affiliate Window das Werbenetzwerk ShareASale. Der Kaufpreis für 100 Prozent der Anteile beträgt zunächst 35 Millionen US-Dollar, er kann aber bei Erreichung bestimmter Ergebnisziele 2017 noch um maximal 10 Millionen Dollar steigen.

Opel erzielt im Dezember nur geringes Verkaufsplus

Opel hat im vergangenen Jahr in Europa die Verkäufe relativ kräftig gesteigert, zum Jahresschluss konnten die Rüsselheimer allerdings nur noch ein geringes Absatzplus erzielen. Im Dezember steigerte die Tochter von General Motors den Absatz nur um rund 0,5 Prozent auf etwa 90.850 Fahrzeuge. Im Gesamtjahr kam Opel den vorläufigen Zahlen zufolge auf einen Absatz von circa 1,16 Millionen Fahrzeuge.

Airbus übertrifft Ziel für Flugzeugauslieferungen - Kreise

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 10, 2017 12:07 ET (17:07 GMT)

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat 2016 offenbar mehr Maschinen ausliefern können als anvisiert und eine neue Bestmarke aufgestellt. Der Konzern übergab im vergangenen Jahr 688 Flugzeuge an seine Kunden und damit 18 mehr als geplant, wie aus informierten Kreisen verlautete. Das wäre die größte Zahl an Auslieferungen in der Konzerngeschichte.

EU genehmigt Restrukturierungsplan für französische Areva

Der angeschlagene französische Atomkonzern Areva darf die geplante Finanzspritze im Volumen von 4,5 Milliarden Euro entgegennehmen. Die Staatshilfe sei mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar, teilte die Europäische Kommission mit. Die Beihilfe sei aber an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2017 12:07 ET (17:07 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.