Mainz (ots) - Freitag, 20. Januar 2017, 21.00 Uhr Erstausstrahlung



"America first", heißt Donald Trumps Devise. Doch wohin der neue US-Präsident die amerikanische Wirtschaft tatsächlich steuert, wird erst mit dem Amtsantritt am 20. Januar klar. Die Weltwirtschaft steht vor einer globalen Herausforderung und schaut gespannt auf die USA. "Was will Trump?", fragt das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" am Freitag, 20. Januar 2017, 21.00 Uhr.



Was kommt auf Deutschlands exportorientierte Volkswirtschaft zu, wenn künftig neue Zollschranken den Warenverkehr hemmen? Wo bleibt Lateinamerika, wenn sich der Wirtschaftsgigant im Norden beispielsweise die nach Mexiko abgewanderten Jobs wieder zurückholen will? Und gewinnt China die Oberhand in Fernost, wenn Trump das Handelsabkommen mit vielen Pazifikanrainerstaaten kündigt? Die Karten der globalen Wirtschaftsordnung werden neu gemischt.



Es moderiert Eva Schmidt.



Pressebilder von der Moderatorin: https://presseportal.zdf.de/presse/makro



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3sat Pepe Bernhard +49 (0) 6131 - 701 6261 Bernhard.p@3sat.de www.pressetreff.3sat.de