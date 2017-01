Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta034/10.01.2017/18:30) - NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN

LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.



Wien, am 10.01.2017. PORR AG wurde wie folgt informiert:



"Wir informieren Sie, dass eine Gruppe von Aktionären der PORR AG beschloss,

über Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG bis zu 1.474.509 Stück Aktien der PORR AG

(ISIN AT0000609607) entsprechend bis zu rund 5% der Stimmrechte

außerbörslich in einer Privatplatzierung zu veräußern. Die Gruppe

umfasst sämtliche Mitglieder des Vorstands und einzelne Mitglieder des

Aufsichtsrats der PORR AG (bzw. diesen nahestehende Gesellschaften), darunter

auch Gesellschaften des Ortner-Strauss Syndikats. Das Ortner-Strauss Syndikat

wird auch nach Platzierung aller Aktien weiter klar mehr als 50% der Stimmrechte

an der PORR AG halten.



Mit dem Verkauf der Aktien wird einerseits eine Erhöhung des Handelsvolumens in

der PORR Aktie angestrebt, um die mittelfristigen Chancen der PORR Aktie auf

eine Aufnahme in den ATX 20 Index zu verbessern. Der Verkauf von Aktien durch

Mitglieder des Vorstands (bzw. diesen nahestehende Gesellschaften) dient weiters

unter anderem der Finanzierung des Erwerbs von Liegenschaften im Privatbereich."



Diese Pflichtmitteilung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein

Angebot zum Ver-kauf noch eine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Ankündigung

einer bevorstehenden Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in keinem Staat,

einschließlich der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder

Südafrika. Von PORR AG oder namens der PORR AG werden keine Wertpapiere

angeboten. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht

zur Weitergabe in eine Rechtsordnung bestimmt, wo dies unzulässig wäre.



Die Aktien der PORR AG wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen

Wertpapiergeset-zen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in

der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen

Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten

Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch

verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die USA bzw.

innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen

Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden.



Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur an Personen

weitergegeben, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v.

Artikel 19 (5) deS Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005, in ihrer jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") verfügen oder

(ii) Personen im Geltungsbereich des Artikel 49(2)(a) bis (d) (Unternehmen mit

hohem Eigenkapital, nicht eingetragene Vereinigungen etc.) der Verordnung sind

(alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet).

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Relevante Personen. Personen,

die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf seiner Grundlage handeln

oder sich auf seinen Inhalt beziehen. Jede Anlage oder Anlageaktivität im

Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung wird nur mit Relevanten Personen

getätigt und ist nur diesen zugänglich.



